A 5 300 mètres d’altitude, au Pérou, La Rinconada est une ville champignon anarchique. Attirés par une mine d'or proche, 40 000 habitants y résident et y travaillent malgré le froid, le manque d'oxygène et les conditions extrêmes.

Elle a tous les superlatifs : ville la plus haute du monde et mine d’or la plus dingue de la planète. A 5 300 mètres d’altitude, au Pérou, La Rinconada est une ville-champignon anarchique, sale et spectaculaire de 40 000 habitants.

La soif de l'or

Dans le froid et avec deux fois moins d’oxygène que la normale, des hommes, des femmes et même des enfants ont pourtant choisi de vivre ici, attirés par une seule chose : la soif de l’or. Un grand reportage au sommet de la cordillère des Andes.

Un reportage de Loic de La Mornais, Christophe Kenck, Romain Migus et Mikael Bozo diffusé dans "Envoyé spécial" le 19 septembre 2024.

