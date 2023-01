Les prix du bois flambent, et les délais s’allongent pour les commandes. Car depuis quelques mois, la matière première, le chêne, vient à manquer. "Envoyé spécial" a enquêté sur les raisons de cette pénurie.

Roi de nos forêts, le chêne est aujourd’hui exporté massivement. En 2021, presque 30% du volume français est parti en dehors de nos frontières. Du bois brut, mis en conteneur, sans aucune transformation.

Des chênes français transformés en Chine, puis revendus en France

La Chine en importe à elle seule 20%, et elle paye à bon prix pour fournir notamment ses citoyens les plus aisés en parquet français. Dans nos forêts publiques, un label existe pour empêcher ces exportations, mais nous avons découvert qu’il peut être aisément contourné. Plus étonnant encore : ce chêne français transformé en Asie est parfois réimporté pour être vendu dans nos magasins français de parquet...

Un reportage de Marine Haag rediffusé dans "Envoyé spécial" le 5 janvier 2023.

