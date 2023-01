Trois ans après l'incendie de deux usines à Rouen, "Envoyé spécial" rouvre les dossiers... Y aurait-il eu des conséquences sur l’environnement et la santé des habitants de la région ?

Dans la nuit du 26 septembre 2019, deux entreprises de Rouen, Normandie Logistique et Lubrizol s’embrasent. L’incendie dure plus de douze heures, brûlant 9 500 tonnes de produits chimiques. Ce jour-là, la famille de notre journaliste Julien Duponchel était à côté de l’usine, sous le nuage de fumée.

Prélèvements peu rigoureux, analyses inquiétantes écartées ?

Officiellement, les autorités n’ont constaté aucune conséquence sur l’environnement et la santé des habitants. Trois ans plus tard, "Envoyé spécial" rouvre les dossiers et certaines analyses posent question. Prélèvements peu rigoureux, analyses inquiétantes écartées, risque industriel sous-estimé, les Rouennais doivent-ils s’inquiéter pour leur santé ? Un tel accident pourrait-il se reproduire ?

Un reportage de Julien Duponchel, Elodie Delevoye, Matthieu Hauville et Bruno Maruani diffusé dans "Envoyé spécial" le 5 janvier 2023.

