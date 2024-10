Direct Inondations meurtrières en Espagne : les opérations de recherche se poursuivent dans la région de Valence

Près d'un millier de militaires sont déployés sur le terrain, principalement dans la région de Valence, aux côtés des pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels survivants et s'efforcent de déblayer les zones sinistrées. Les opérations de recherche de victimes se poursuivent jeudi 31 octobre, dans le sud-est de l'Espagne, sous le choc après les pires inondations depuis plus de cinquante ans dans le pays. A l'aube, des milliers de personnes étaient toujours privées d'électricité dans la région de Valence, selon les services de secours. De nombreuses routes restent par ailleurs coupées, alors que d'innombrables carcasses de voitures jonchent les routes, couvertes de boue et de débris. Suivez notre direct.

Le Premier ministre à Valence auprès des secours et des sinistrés. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, se rendent à Valence. Dans la région sinistrée par les inondations historiques qui ont fait au moins 95 morts, ils visiteront à 10h30, jeudi 31 octobre, le centre de coordination d'urgence, le Cecopi, a notamment rapporté le quotidien El País. La veille, le Premier ministre a déclaré trois jours de deuil national.

Un bilan provisoire de 95 morts. Le dernier bilan provisoire fait état de 92 dans la seule région de Valence, la plus durement frappée. Deux autres décès ont été enregistrés dans la région voisine de Castille-La Manche, et un troisième en Andalousie, selon les autorités. Ce bilan, le plus élevé depuis des inondations qui avaient fait 300 morts en octobre 1973 dans le pays, "va augmenter parce que nous partons du principe qu'il y a de nombreux disparus", a prévenu mercredi soir le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres.

Les opérations de secours se poursuivent. Le président de la région de Valence, Carlos Manzón, a indiqué mercredi soir que les services d'urgence avaient effectué dans la journée "200 opérations de sauvetage terrestres et 70 aériennes" avec des hélicoptères, et qu'il ne restait en principe plus de rescapés à récupérer sur les toits ou les toitures. "Il ne reste plus de centres urbains qui n'ont pas été inspectés" et à mesure que la couverture téléphonique se rétablit "des personnes signalées comme disparues réapparaissent", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.