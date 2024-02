Dans cet extrait de "Complément d'enquête", des documents inédits révèlent les positions de la FNSEA lorsqu'il s'agit d'établir les critères de reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’usage des pesticides. Les agriculteurs sont pourtant une profession à risque…

A trop se battre pour l’usage des produits phytosanitaires, la FNSEA joue-t-elle parfois contre les agriculteurs qu’elle est censée défendre ? ​En décembre 2021, l'organisation syndicale publie un communiqué. Elle se félicite de l’inscription du cancer de la prostate au tableau des maladies professionnelles. Et relève même : “Cette création va permettre d’indemniser les agriculteurs et les salariés exposés aux produits de traitement des plantes pendant leur activité professionnelle afin qu’ils puissent bénéficier d’une meilleure prise en charge financière en cas de survenance de la maladie.”

Pourtant, les journalistes de "Complément d’enquête" ont découvert qu’en coulisses, la FNSEA adopte parfois une tout autre posture. Ils ont mis la main sur des documents exclusifs : les comptes rendus de réunions de la COSMAP, une commission qui dépend du ministère de l’Agriculture. C’est là que sont décidés les critères d’inscription des maladies professionnelles pour les agriculteurs. En 2011, la FNSEA s’oppose à l’inscription de la maladie de Parkinson. Même scénario en 2013 et 2014 concernant les lymphomes. En 2021 en revanche, l’organisation ne s’opposera pas à la création du tableau concernant le cancer de la prostate, mais elle plaidera pour les critères les plus restrictifs.

Joint par "Complément d’enquête", un représentant de la Coordination rurale, syndicat plutôt favorable à l’usage des pesticides, se dit choqué par un tel positionnement. "Ils votent contre leurs adhérents. Moi, je suis agriculteur, et je défends les agriculteurs. Tandis qu'eux, on ne sait plus trop ce qu'ils défendent…", déclare ce syndicaliste qui siège à la COSMAP.

Une affaire de gros sous

Mais alors, pourquoi un tel positionnement ? Selon Jean-Noël Jouzel, chercheur au CNRS qui a assisté à plusieurs de ces réunions, les choix de la FNSEA pourraient être dictés par des considérations financières. “La FNSEA, c’est la fédération nationale d’exploitants agricoles et donc des exploitants agricoles qui sont appelés à financer largement ce système de reconnaissance (...). Et c'est cette seconde casquette qui pèse plus lourdement, et qui a toujours pesé plus lourdement dans l'histoire de la FNSEA.” L’organisation syndicale ferait-elle donc tout pour limiter les frais de ses adhérents ?

Contacté à plusieurs reprises, le service de presse du syndicat n’a pas souhaité répondre à nos questions sur le sujet.

