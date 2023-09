Le 7 septembre 2023, "Complément d'enquête" raconte l'histoire d'un Petit Poucet de Vendée aux appétits d'ogre. En un demi-siècle, le Puy du Fou est devenu le deuxième parc d'attractions de France, et il ne compte pas s'arrêter là. Pour ses projets d'extension, le royaume des Villiers grignote toujours plus les terres agricoles qui l'entourent. Il bénéficie même d'un statut inédit en France pour les urbaniser.

A l'origine, il y a quarante-cinq ans, le Puy du Fou, c'était 20 hectares situés sur la commune des Epesses, en Vendée ; aujourd'hui, c'est plus de 400. Le royaume des Villiers s'étend toujours plus, et leur appétit foncier n'est pas près d'être rassasié.

La grande majorité des terrains rachetés étaient des terres agricoles. Aujourd'hui, l'asphalte les remplace. "Une belle prairie humide qui part sous le béton", se désole Alexandre Bridonneau, le seul à avoir refusé de vendre. Ce fils et petit-fils d'agriculteurs ne comprend pas comment ces terres peuvent passer en zone constructible. Normalement, modifier le plan d'urbanisme représente un marathon administratif – mais pas pour le Puy du Fou, bien aidé à ses débuts par l'ancien maire des Epesses, Jean-Marie Delahaye, fier de savoir "bidouiller".

AUpf, "A urbaniser pour le Puy du Fou"

Les mairies et les institutions de la région regorgent de bénévoles qui peuvent s'avérer fort utiles, telle Véronique Besse, "puyfolaise" de la première heure et proche de Philippe de Villiers. Elle a présidé pendant huit ans la Communauté de communes où se situe le parc, l'instance qui gère en grande partie le plan local d'urbanisme. Sous son mandat, elle a usé d’un statut inédit en France : AUpf, "A urbaniser pour le Puy du Fou".

Un statut à part, qui lui offre une réserve foncière de 90 hectares – et ce en dépit des conclusions de la dernière enquête publique qui a examiné le plan local d'urbanisme. Sur treize avis, cinq instances ne se prononcent pas, et la Direction départementale des territoires et de la mer, de la préfecture ou encore la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment, sont défavorables à ce plan. "Si on n'écoute pas ces gens-là sur l'aménagement du territoire, il y a un souci", alertent les élus d'opposition.

Interrogé par "Complément d'enquête", l'un des inspecteurs de cette enquête publique reconnaît "un certain nombre d'interrogations sur la consommation d'espace prévisible par le Puy du Fou" et une forme de "privilège" contre laquelle il est "difficile" de "lutter". Deux recours ont été déposés au Tribunal administratif, par des élus de l'opposition et la Confédération paysanne notamment, contre Véronique Besse pour "prise illégale d'intérêts".

Extrait de "Histoire, argent, pouvoir : les vrais secrets du Puy du Fou", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 7 septembre 2023.

