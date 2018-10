"Cash Investigation". Luxe, les dessous chocs

Des podiums de la Fashion Week parisienne aux arrière-boutiques chinoises et italiennes, le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati), présenté par Elise Lucet, a enquêté sur les dessous chocs du luxe. Celui "à la française" est représenté par deux poids lourds mondiaux : LVMH, avec 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et Kering, 8 milliards d’euros.

Ces deux mastodontes à la santé étincelante font l’essentiel de leur marge grâce à la maroquinerie. "Cash" a remonté l’une des filières du cuir de luxe, jusqu’aux tanneries de Toscane, au nord de l’Italie. Il y a découvert un univers bien peu reluisant, avec de la sous-traitance en cascade, des ouvriers cassés par le travail… et même parfois maltraités !

Evasion fiscale, souffrance animale...

Ce nouveau numéro plonge dans le monde merveilleux du luxe… et dans les comptes du numéro cinq mondial d’un secteur où la France excelle. Il révèle notamment comment Kering a transféré pendant des années la majorité de ses bénéfices en Suisse… pour payer le moins d’impôts possible.

Et direction la Chine, premier pays producteur de fourrure au monde, pour une visite des fermes d’élevage et des abattoirs qui approvisionnent certaines grandes maisons de couture. Des images qui ont de quoi faire hérisser le poil en mettant au jour la souffrance animale et une hygiène déplorable…

"Luxe, les dessous chocs", une enquête de Zoé de Bussierre diffusée mardi 9 octobre 2018 à 21 heures sur France 2.

