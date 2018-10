VIDEO. Quand Elise Lucet tente (en vain) d'entrer à la Fashion Week pour "Cash Investigation"

Difficile d'assister à un défilé de haute couture quand on n'a pas un carton d'invitation à présenter à l'entrée. Et encore plus pour Elise Lucet, dont l'équipe a notamment enquêté sur l'origine du cuir utilisé par les marques de luxe qui en tirent l'essentiel de leur chiffre d'affaires… Extrait de "Luxe, les dessous chocs", une enquête de Zoé de Bussierre diffusée mardi 9 octobre à 21 heures sur France 2.