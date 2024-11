Direct Guerre au Proche-Orient : Israël continue de bombarder la banlieue de Beyrouth, après avoir appelé la population à évacuer

Les bombardements d'Israël au Proche-Orient se poursuivent. L'armée israélienne annonce avoir mené des séries de frappes sur des immeubles de la banlieue sud de Beyrouth contre des "structures terroristes du Hezbollah", dans la matinée du samedi 16 novembre.

L'armée israélienne explique avoir mené une série de frappes sur la banlieue de Dahiya, après une première série de frappes dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques heures avant les frappes, un porte-parole de l'armée israélienne avait diffusé deux avertissements sur les réseaux sociaux pour inciter les habitants de plusieurs quartiers de cette banlieue à fuir. Suivez notre direct.

Israël affirme avoir frappé "plus de 160 cibles terroristes" sur les dernières 24 heures. Ce bilan comprend les bombardements menés au Liban et dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme avoir visé des dépôts d'armes, des "terroristes" et leurs infrastructures, ainsi que des pas de tirs de roquettes au sud du Liban ayant visé le nord d'Israël.

L'armée israélienne poursuit ses assauts dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne explique poursuivre ses attaques dans les zones de Jabaliya, de Beit Lahia et de Rafah. "Au cours de la dernière journée, les forces ont éliminé de nombreux terroristes, détruit des infrastructures terroristes et localisé de nombreuses armes et explosifs", affirme-t-elle.

Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 43 799 morts à Gaza. Au moins 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il ajoute que 103 601 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.