"Cash Investigation". Ça se passe comme ça chez McDonald’s ?

Plus de 1 400 restaurants vendant près de 2 millions de repas chaque jour et ayant réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019… En France, McDo, c’est ça ! Au pays de la gastronomie, la multinationale américaine s’est taillé la part du lion. Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) est allé faire un tour dans les arrière-cuisines de McDonald’s pour comprendre les recettes d’un tel succès…

La cible privilégiée de la chaîne de restauration rapide : les enfants. Grâce à son Happy Meal et son jouet, l’enseigne est devenue leur marque préférée. La journaliste Zoé de Bussierre décrypte la puissance de frappe du groupe, qui a notamment des armes marketing : de très jeunes influenceurs sur les réseaux sociaux et, dans les restaurants, des repas pour enfants qui seraient équilibrés.

La plupart des équipiers français ne touchent pas de participation

Pour réduire ses coûts et préparer en quatre-vingt-dix secondes chrono un repas, McDo a réinventé le travail à la chaîne dans ses restaurants. Troubles musculo-squelettiques, stress, fatigue… l’addition payée par les salariés serait élevée. Et de nombreux employés sont à temps partiel, payés au Smic horaire, avec des contrats très flexibles, parfois illégaux.

Le magazine d’investigation de France 2, présenté par Elise Lucet, révèle pourquoi la plupart des équipiers français ne touchent pas de participation. Et aux États-Unis, le berceau de l’entreprise, le géant du burger est devenu un empire immobilier grâce aux patrons de ses restaurants. "Cash" raconte aussi à quelle sauce Ronald croque ses franchisés…

"Ça se passe comme ça chez McDonald’s ?", une enquête de Zoé de Bussierre, diffusée jeudi 7 avril 2022 à 21h05 sur France 2.

