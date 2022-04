VIDEO. "Cash Investigation" a fait goûter deux repas identiques dans des boîtes McDo et neutres à des enfants. Verdict…

Pour comprendre le pouvoir qu’exerce McDonald’s sur les enfants, le magazine "Cash Investigation" (replay) a mené une expérience sur de jeunes cobayes avec, bien entendu, l’accord de leurs parents. Au menu ce jour-là : hamburgers, nuggets, frites… et des petits concombres car il faut aussi un peu de légumes… Le repas est servi dans une boîte Happy Meal de chez McDonald’s à la moitié d’entre eux et dans un petit carton tout simple aux autres. Et visiblement, il y a des déçus…

Théo et Eléonore, attablés devant une boîte McDo, ne souhaitent pas l’échanger contre une boîte anonyme, comme leur propose Elise Lucet. Et les enfants assis devant la boîte sans marque ? Voudraient-ils échanger ? Noah dit oui sans hésiter devant le silence approbateur de ses voisins... Pourquoi les enfants préfèrent-ils garder le repas dans la boîte Happy Meal ? "Parce que c’est McDonald’s et on aime bien, nous…" répond Théo. La journaliste met tout de suite les choses au point…

"Parce que c’est celle que j’ai d’habitude"

"Il va y avoir du McDo pour tout le monde, précise Elise Lucet. Et il va y avoir aussi l’autre boîte pour tout le monde. Vous allez goûter les deux et me dire ce que vous en pensez…" En fait, "Cash" a tout acheté chez McDonald’s. La moitié des menus reste dans la boîte d’origine et l’autre est emballée dans des emballages neutres. Les enfants sont donc tous en train de manger, sans le savoir, exactement la même chose. Vont-ils déceler une différence de goût entre les deux repas ?

La journaliste demande à une enfant laquelle des deux boîtes elle a préféré. La boîte rouge et jaune de l’enseigne américaine est désignée sans la moindre hésitation. Même réaction chez les autres petits… Pourquoi ? "Parce que c’est celle que j’ai d’habitude", affirme Lucie. Seuls deux enfants n’ont pas noté de différence entre les deux menus. La vérité est enfin révélée aux petits cobayes tout étonnés : "Dans les deux paquets, il y avait les mêmes choses. C’est dingue, non ?"

Extrait de "Ça se passe comme ça chez McDonald’s ?", une enquête de Zoé de Bussierre, diffusée mercredi 7 avril 2022 à 21h05 sur France 2.

