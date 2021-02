"Cash Investigation". Nos très chères banques

Regarder son compte bancaire est souvent une source d’angoisse. Comme ne rien comprendre aux frais que les banques font payer ou bien souscrire une assurance bancaire sans vraiment le savoir. Quelque 38% des Français sont à découvert chaque mois… Et s’acquitter des agios, mais aussi des frais d’incidents bancaires, peut vite faire plonger dans la spirale de l’endettement…

Dans ce nouveau numéro, le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati), présenté par Elise Lucet sur France 2, révèle que pour réaliser leurs objectifs et vendre des produits bancaires, certains conseillers sont prêts à tout. Pour cette enquête, le journaliste Mathieu Robert est notamment allé à la rencontre de Français étranglés par des frais qu’ils acquittent chaque mois.

Des sociétés de recouvrement aux méthodes édifiantes

En scrutant à la loupe les relevés bancaires, "Cash" a mis au jour une mine d’or : les frais d’incidents que les banques facturent à leurs clients rapporteraient plus de 6 milliards d’euros. Les gouvernements successifs ont tenté d’encadrer ces pénalités mais le pactole est jalousement protégé par les établissements bancaires…

Et lorsqu’un client ne peut plus honorer sa dette bancaire, des sociétés se chargent de la recouvrer. Un journaliste du magazine d’investigation s’est fait embaucher par l’une d’elles. Leurs méthodes pour pousser les clients à rembourser sont édifiantes, et elles ont l’éternité pour ça… même si la dette est périmée !

"Nos très chères banques", une enquête de Mathieu Robert diffusée jeudi 4 février 2021 à 21 heures sur France 2.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

