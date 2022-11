"20h30". Girl power !

Ce nouveau numéro de la saison 5 du magazine "20h30" (Twitter) fait résonner le Girl power !

Le jour où > Sophie Marceau se rebelle contre Gaumont

En 1980, la France entière tombe sous le charme de Vic, la jeune fille du film La Boum, réalisé par Claude Pinoteau. Premiers émois, crise d’adolescence, Sophie Marceau devient, en un seul film, extrêmement populaire dans toutes les familles. Et la société Gaumont la fait signer très vite pour d'autres longs métrages. Sauf que la jeune actrice tient farouchement à sa liberté. Elle s’est engagée avec Gaumont pour un nouveau film de Claude Pinoteau, avec Lino Ventura, mais un autre projet, un film d’auteur indépendant, lui tient à cœur. Lorsque la société de production veut l’empêcher de faire les deux, Sophie Marceau se rebelle. "20h30" revient sur le jour où Sophie Marceau a racheté sa liberté…

Et aussi, les Spice Girls, Nelson Mandela...

Actu > Les Spice Girls à l’origine du Girl power

Sur la play-list du Girl power de la fin du XXe siècle, on trouve forcément les Spice Girls et leur tube Wannabe. Sortie en 1996, cette chanson provoque un raz-de-marée mondial, comparable à la Beatlemania. C’est le single le plus vendu de l’histoire de la musique par un groupe féminin. Les Spice Girls, ce n’était au départ qu’une volonté marketing de créer un groupe féminin sur le modèle des "boys bands", mais l’alchimie entre les jeunes femmes est telle qu’elles vont largement supplanter leur créateur et devenir un porte-drapeau féministe…

Bonus > Nelson Mandela et les Spice Girls

A la fin des années 1990, personne ne résiste aux Spice Girls. Nelson Mandela, figure de la liberté et de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, les rencontre en 1997. Il a dit d’elles : "Ce sont mes héroïnes."

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

Parmi nos sources

- Menteuse, de Sophie Marceau (éd. Le Livre de Poche).

- Sophie Marceau, de Pierre Mikaïloff (éd. Prisma).

- Merci la vie !, de Claude Pinoteau (éd. Ramsay Poche).



- Toutes pour la musique, de Chloé Thibaud (éd. Hugo Image).



Liste non exhaustive.