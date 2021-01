"20h30 le samedi". La vie en VHS

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 3 de "20h30 le samedi" replonge dans l’univers des années 1980 avec l’apparition de la cassette VHS...

Le jour où > La VHS révolutionne nos vies

La petite boîte noire apparait il y a quarante-cinq ans et c’est une révolution. Introduire sa K7 dans un magnétoscope, enregistrer un programme, rembobiner… C’est un séisme dans l’industrie du divertissement car le téléspectateur peut désormais choisir ce qu’il regarde, au moment où il le souhaite. La cassette VHS, un objet devenu culte, a été un formidable souffle de liberté, y compris politique. "20h30 le samedi" raconte comment elle a changé la société…

Et aussi, un slow, un marathon...

Actu > Le slow est-il mort ?

La VHS, c’est le souvenir de films regardés et rembobinés mille fois, comme Dirty Dancing ou La Boum… avec leur bande-son ! Les années 1980, c’est le règne du slow sur la piste de danse. Quarante ans plus tard, cette danse à deux est tombée en désuétude et la crise sanitaire n’arrange rien.

Bonus > Le marathon de la danse

Si les concerts et les soirées manquent à beaucoup, qui serait capable de danser pendant quarante-huit heures non-stop ? En 1984, un concours de danse qui se tient à Blois (Loir-et Cher) a fixé cet objectif un peu fou à 68 danseurs.

