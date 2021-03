"20h30 le samedi". Les oubliées

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 3 de "20h30 le samedi" raconte des histoires de femmes audacieuses que l’Histoire a injustement oubliées...

Le jour où > Le Monopoly est inventé par une femme, pour lutter contre le capitalisme !

Le Monopoly est plus que jamais ressorti des tiroirs en ces temps de pandémie liée au coronavirus Covid-19 et son cortège de confinements, couvre-feu… C’est le deuxième jeu le plus vendu au monde, derrière le Scrabble, avec plus de 270 millions d’exemplaires… Un succès planétaire ! L'objectif est d’accumuler des terrains, construire et devenir le plus riche possible. L’histoire raconte que pendant la crise financière de 1929 aux Etats-Unis, c’est un ingénieur au chômage qui a eu cette idée de génie. Voilà pour la version officielle, mais la réalité est tout autre : le premier Monopoly a été inventé en 1903 par une femme, Elizabeth Magie, une Américaine plutôt rebelle qui, ironie du sort, voulait dénoncer les excès du capitalisme !

Et aussi, réparer, inventer...

Actu > La première femme chirurgienne esthétique au monde

La Française Suzanne Noël a fait un lifting à la comédienne Sarah Bernhardt et réparé les "gueules cassées" de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, mais son histoire est tombée dans l’oubli. Lorsque l’écrivaine Leïla Slimani (prix Goncourt 2016) en a entendu parler, elle a eu envie de raconter ce destin dans la bande dessinée A mains nues / Tome I (1900-1921), illustrée par Clément Oubrerie et parue aux éditions Les Arènes. Réparer des corps mutilés ou rajeunir les visages, selon Suzanne Noël, cela procède d'une même démarche. Cent ans plus tard, la chirurgie esthétique est-elle débarrassée des préjugés ?

Bonus > Pionnières du quotidien

L’Histoire regorge de pionnières dont on découvre ou redécouvre l’influence. Voici trois inventions dues à des femmes et qui simplifient le quotidien.

