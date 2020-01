"20h30 le samedi". Familles royales

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la deuxième saison de "20h30 le samedi" revient sur le mariage de l’actrice américaine Grace Kelly et du prince Rainier de Monaco en 1956.

Le jour où > Grace Kelly endosse le rôle de sa vie

Le 18 avril 1956, sous les caméras du monde entier, l'actrice américaine Grace Kelly est sur le point d'épouser le princier Rainier de Monaco. Au sommet de sa carrière, la star a Hollywood à ses pieds. Alfred Hitchcock ne jure que par elle depuis les films Le crime était presque parfait et Fenêtre sur cour. Et pourtant, elle décide de quitter son pays pour endosser un nouveau rôle, celui de princesse de Monaco. Mais qui devient princesse du Rocher doit renoncer au cinéma. Mesure-t-elle ce jour-là les devoirs et les renoncements liés au rôle de sa vie ? "20h30 le samedi" raconte le choix de Grace Kelly.

Et aussi le prince Harry et Elisabeth II

Et aujourd’hui > La révolte du Prince Harry

Si Grace Kelly a respecté sa vie durant les obligations de sa charge, les règles semblent avoir changé depuis… Ainsi, le prince Harry, petit-fils de la reine Elisabeth II, et son épouse l'actrice américaine Meghan Markle, ont annoncé le 8 janvier 2020 leur intention de prendre de la distance avec la famille royale britannique et les obligations liées à leur rang. Coup de tonnerre à Buckingham Palace. La révolte du second fils du prince Charles et de Lady Diana va-t-elle ébranler la monarchie et rebattre les cartes ?

Le bonus > Elisabeth II et James Bond

La reine Elisabeth II, 93 ans, a su faire preuve d'humour, se mettre en scène et même jouer avec son image au cours de son règne… comme en ce jour de 2012, pour l'ouverture des jeux Olympiques de Londres.

