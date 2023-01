"20h30 le dimanche" avec Kristin Scott Thomas, Golshifteh Farahani et Lucienne Renaudin Vary

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau...

L'invité de ce nouveau numéro de la saison 5 du magazine "20h30 le dimanche" (Twitter, #20h30LD) est la comédienne Kristin Scott Thomas, actuellement à l’affiche du film Les Cyclades, réalisé par Marc Fitoussi, avec pour partenaires Laure Calamy, Olivia Côte, Alexandre Desrousseaux, Nicolas Bridet…

> Synopsis : Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

Et aussi, la révolte en Iran, une trompette en or...

> Face à l’actualité : l’actrice et chanteuse franco-iranienne Golshifteh Farahani revient sur quatre mois de manifestations en Iran, déclenchées après la mort de Mahsa Amini, étudiante de 22 ans, aux mains de la police des mœurs à Téhéran le 16 septembre 2022.

> Le Live de "20h30 le dimanche" : la jeune trompettiste française Lucienne Renaudin Vary, qui a remporté en 2016 une Victoire de la musique classique dans la catégorie "Révélation soliste instrumental", interprète un morceau en direct sur le plateau du magazine.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".