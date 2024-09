"20h30 le dimanche". Avec Daniel Auteuil, Amy Greene, Asma Mhalla, Victor Le Masne et DJ Kungs

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s)...

> Face à l'écran : Daniel Auteuil, à l'affiche actuellement dans Le Fil, un polar judiciaire inspiré d'une histoire vraie qu'il a lui-même réalisé, est sur le plateau de "20h30 le dimanche" (X, #20h30LD). Il raconte sa sixième expérience de réalisateur avec ce long métrage et revient sur les moments phares de ses cinquante années de carrière.

> Focus : à moins de deux mois de l’élection présidentielle américaine, Amy Greene, politologue spécialiste des Etats-Unis, et la chercheuse Asma Mhalla analysent une campagne déjà atypique où la tech et l’intelligence artificielle jouent un rôle essentiel et pourraient influencer les résultats. Au lendemain du débat entre Kamala Harris et Donald Trump, Taylor Swift a annoncé son soutien pour la candidate démocrate dans une publication Instagram. Peut-elle faire basculer le scrutin?

Et aussi, un peu plus de fête et de partage après les JO

> Le live : cette semaine, deux artistes viennent prolonger l'été sur le plateau de "20h30 le dimanche". Victor Le Masne, qui a accompagné nos plus belles émotions pendant les Jeux olympiques avec l'hymne Parade, et le célèbre DJ français au milliard de streams Kungs nous fait vibrer sur ses plus grands tubes.

