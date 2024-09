"20h30 le dimanche". Avec Antoine de Caunes, Michaël Youn et Calogero

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s)...

> Face à l'écran : l'acteur, réalisateur et animateur Antoine de Caunes revient à ses premières amours, l'écriture. Au mois de mai 2024, est paru dans les kiosques un magazine trimestriel, Vieux, dont il est conseiller éditorial et rédacteur. Sur le plateau de "20h30 le dimanche" (X(Nouvelle fenêtre), #20h30LD),(Nouvelle fenêtre) il présente cette nouvelle publication et se souvient des moments forts de sa carrière.

Et aussi, un film écoresponsable et un dixième album

> Rencontre avec un autre ancien trublion du PAF : Michaël Youn sera au côté de Barbara Schulz, Eric Elmosnino, Valérie Bonneton et Yannick Noah dans le film C’est le monde à l’envers, réalisé par Nicolas Vanier. Une dystopie sur un monde mis à mal par le changement climatique, qui sera en salle le 16 octobre.

Synopsis : C’est la crise, tout s’arrête : plus d’eau, plus d’électricité, plus de réseau… Stanislas, homme d’affaires parisien, perd tout, y compris sa fortune. Lui qui déteste la campagne est contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils dans une des exploitations agricoles qu’il avait acquise dans un but spéculatif. Mais à son arrivée, il se retrouve face à Patrick et sa famille, agriculteurs exploitants des lieux, qui n’ont pas l’intention de quitter la ferme… Ces deux familles que tout oppose parviendront-elles à cohabiter pour survivre et peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde ?

> Le live : Le chanteur Calogero interprète, d’abord à la guitare puis accompagné d’un pianiste et d’une violoncelliste, un titre issu de son dixième album X (Dix) qui sortira le 25 octobre prochain.

