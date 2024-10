"20h30 le dimanche". Avec Gilles Lellouche, Anne-Sophie Pic et Kendji Girac

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s)...

> Face à l'écran : Gilles Lellouche est sur le plateau de "20h30 le dimanche"(Nouvelle fenêtre) (X(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre), #20h30LD(Nouvelle fenêtre)) en tant que réalisateur pour la sortie de son dernier film L'Amour ouf. Un drame romantique et musical sur fond de trafic de drogue, adapté du roman de Neville Thompson avec Adèle Exarchopoulos et François Civil.

Synopsis : Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traîne. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur...

Et aussi, une cheffe au top et un retour attendu

> Rencontre avec l'unique femme chef française aux trois étoiles Michelin, Anne-Sophie Pic. Son établissement de Valence vient d'être nommé meilleur restaurant du monde au classement annuel "Restaurants Best of the Best" réalisé à partir des notes données sur le site TripAdvisor.

> Le live : cinq mois après son accident, Kendji Girac fait son retour avec un nouvel album, Vivre sorti le 4 octobre. Il prépare aussi une grande tournée anniversaire, en 2026, pour ses dix ans de carrière.

