"19h le dimanche". Les hirondelles d'Agadir / L'aveu

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct jusqu'à 19h55 par Laurent Delahousse. Au sommaire de ce numéro du 4 février :

> LE REPORTAGE. Les hirondelles d'Agadir : c'est l'histoire de retraités français partis en camping-car chercher le soleil et la mer en hiver. Ils ont fait du Maroc leur deuxième pays où ils apprécient particulièrement la douceur du climat et la vie bon marché. Tous les ans, ils seraient 30 000 à faire le voyage. Emmanuelle Msika, Frédéric Poussin et Anthony Santoro ont suivi certains d'entre eux. Comme les hirondelles, ces retraités reviennent en France au printemps…

Jonathann Daval avoue au bout de trois mois

> L'ENQUETE. L'aveu : dans sa petite ville de Gray, en Haute-Saône, il passait depuis trois mois pour le veuf ravagé par le chagrin… Mardi 30 janvier 2018, face aux enquêteurs, Jonathann Daval a fini par avouer avoir tué son épouse Alexia. Des aveux commentés quasiment en direct par les avocats, ce qui n’a pas manqué de créer la polémique. Bertrand Jeanneau, Thibault Pomarès, Hélène Renaux et Julien Goudichaud reviennent sur une affaire hors norme qui a bouleversé la France.

> La tranche 19h-21h du dimanche soir sur France 2 est un magazine en deux temps articulé autour du journal de 20H : "19h le dimanche" propose des histoires inédites, des aventures humaines, des témoignages émouvants, des instants graphiques, des photos surprenantes… "20h30 le dimanche" accueille ensuite une ou plusieurs personnalités venues présenter leur "Histoire française" et leur regard sur l’air du temps...

