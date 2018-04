"19h le dimanche". Ritz : une histoire à vendre / Eric Dupond-Moretti, une histoire française

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct par Laurent Delahouse. Au sommaire de ce numéro du 22 avril :

> Ritz : une histoire à vendre. Quand un palace centenaire fait peau neuve et décide de vendre son ancien mobilier, les acheteurs se pressent dans les salles des ventes pour acquérir un "morceau d’histoire". Pour les 10 000 objets du Ritz mis en vente cette semaine à Paris, c’est la bousculade ! De la baignoire datant de 1898 au canapé sur lequel Hemingway sirotait ses cocktails, en passant par la tasse à thé de Coco Chanel, tout va disparaître. Experts, nostalgiques ou simples curieux, tous veulent s’offrir un vestige de ce passé prestigieux. Un reportage d’Edouard Mounier, Vincent Massot et Eric Chevalier

L'avocat Eric Dupond-Moretti, dit "Acquittator"...

> Eric Dupond-Moretti, une histoire française. Il est l'un des avocats pénalistes les plus médiatiques, les plus controversés, et l'un des plus efficaces aussi. Avec plus de 140 acquittements à son actif, la presse l'a surnommé "Acquittator". Ce fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage italienne s'est hissé jusqu'aux sommets de sa profession. Alors que son dernier livre Le Dictionnaire de ma vie (Kero) caracole en tête des ventes, il a reçu Laurent Delahousse à Albi, dans le Tarn, où il défendait un homme rejugé pour le meurtre de sa femme. Mise en images par Alexandre Paré, Patrice Brugère et Eric Chevalier.

