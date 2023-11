"13h15 le dimanche". Le tueur et sa complice > Episodes 3 & 4

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" revient sur l’itinéraire de Michel Fourniret et Monique Olivier, leur pacte, leurs secrets et l’enquête hors norme pour les confondre.

Ce mardi 28 novembre 2023, s’ouvre à la cour d’assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, le procès de Monique Olivier. Elle sera seule dans le box, son ex-mari, le tueur en série Michel Fourniret, est mort le 10 mai 2021. La veuve de 75 ans est accusée de complicité pour trois meurtres.

Monique Olivier est souvent restée muette face aux accusations. Un point de bascule semble avoir été franchi en 2010 lorsqu'elle divorce. Petit à petit, elle donne des éléments aux enquêteurs et finit par désigner Michel Fourniret. Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (X, #13h15) retrace l’itinéraire de Michel Fourniret et Monique Olivier et revient sur l’enquête hors norme autour de ce fait divers.

Le combat du père d'Estelle Mouzin

Elle s’est présentée aux premiers enquêteurs comme une femme soumise et effacée qui n’était au courant de rien mais peu à peu un autre visage s’est dessiné : celui d’une complice qui a participé activement aux crimes de son ex-mari pendant plus de 15 ans, l’aidant à enlever plusieurs jeunes filles grâce à sa présence rassurante et parfois celle de leur enfant dans le véhicule.

Alors que Michel Fourniret et Monique Olivier sont condamnés à la perpétuité, une juge d’instruction chargée de plusieurs cold cases reprend chaque pièce du dossier et les réinterroge longuement sur leur implication dans des crimes anciens jamais résolus : le meurtre de Joanna Parrish, 21 ans, en 1990, la disparition de Marie-Angèle Domèce, 19 ans, en 1988 et celle d’Estelle Mouzin, 9 ans, en 2003.

Reconstitution sur les lieux de l’enlèvement à Guermantes, fouilles dans les Ardennes, la région natale du tueur en série où le corps de la fillette serait enterré... Peu à peu, le scénario du pire se dessine sous les yeux de la famille d'Estelle Mouzin. Son père, Eric Mouzin, se bat depuis sa disparition il y a plus de 20 ans pour connaître la vérité.

Une série signée Pauline Dordilly, Eric Chevalier, Laura Lequertier et Alexandru Sechilariu.

