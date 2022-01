"13h15 le samedi". La complainte du glacier

Destination l’Islande pour une aventure au plus près d’un colosse de glace et de cendres : le Vatnajökull, plus grande calotte glaciaire d’Islande et deuxième glacier le plus volumineux d’Europe. Le réchauffement climatique et l'activité volcanique seraient les deux principales causes de son retrait.

Le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de trois Français passionnés : Julie, Aël et Guillaume, respectivement ranger, photographe et guide de montagne, qui ont construit leur nouvelle vie à proximité de ce monstre froid de 8 300 kilomètres carrés, équivalent à 95% de la surface de la Corse.

Le "glacier des lacs" est fragile mais encore bien vivant

Un monde de glace qui malheureusement perd de sa masse et recule de plus de 100 mètres par an en moyenne depuis les années 1990… En 2006, le Parlement islandais a décidé de créer le parc national du Vatnajökull couvrant 15% du territoire islandais, ce qui en fait le plus grand parc national d’Europe.

Le "glacier des lacs" d’une épaisseur maximale de 1 000 mètres est fragile mais encore bien vivant. Plusieurs volcans sont situés sous lui, dont certains sont actifs. Ce document signé Thibault Pomares, Frédéric Capron et Oktay Sengul plonge dans ses entrailles.

