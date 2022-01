Islande : l'inévitable disparition du Vatnajökull, un glacier mythique

T.Pomares, F.Capron, O.Sengul, K.Baxter, University of Iceland-University of Dundee

Les équipes de France Télévisions se sont rendues en Islande, au plus près du Vatnajökull, l'un des plus grands glaciers du continent. Face à sa fonte inexorable, les scientifiques s'inquiètent. Rencontre avec Guillaume, un Français devenu guide.

Le Vatnajökull (Islande), le deuxième plus grand glacier d'Europe, est un colosse de glace de la taille de la Corse. Guillaume Martin est originale de Chamonix, en Haute-Savoie. Il y a six ans, il est tombé amoureux du glacier. Aujourd'hui guide, il en voit l'évolution chaque année. Là où il rencontre les équipes de France Télévisions, le glacier recule d'environ 100 mètres par an. Les neiges d'hiver ne suffisent plus à reconstruire tout ce qui fond durant l'été. La glace est perdue a tout jamais.

"L 'endroit où le glacier se meurt"

Elle se détache au niveau du mur de glace, et tombe dans un immense lac qui n'existait pas il y a 100 ans. Le glacier s'étendait alors jusque l'Océan Atlantique. "On peut appeler ça le berceau des icebergs, ou l'endroit où le glacier se meurt", dit Guillaume. Ce jour-là, Guillaume accompagne deux touristes venus de banlieue parisienne. Ils pénètrent ensemble dans un "moulin", une cavité profonde sculptée par la fonte des glaces. Aujourd'hui, les variations de températures liées au dérèglement climatiques font qu'il n'est plus rare de voir l'eau couler, même en plein hiver. "Les glaciers fondent, on le voit bien. Mais de le voir de nos propres yeux, ça ne laisse pas indifférent", concède la jeune touriste.