VIDEO. Climat : le Vatnajökull, ce glacier islandais presque aussi grand que la Corse qui "veut peut-être nous dire quelque chose..."

"Le voilà notre trésor !" s’exclame Julie quand elle arrive au bout sa grimpée du chemin qui vient de la mener au Vatnajökull, plus grande calotte glaciaire d’Islande et deuxième glacier le plus volumineux d’Europe, de 8 300 kilomètres carrés, équivalent à 95% de la surface de la Corse. Elle est arrivée dans ce bout du monde il y a quelques années et exerce le métier de ranger, patrouillant sur les sentiers pour s’assurer qu’ils restent toujours accessibles.

D’une épaisseur maximale de 1 000 mètres, il perd de sa masse et recule de plus de 100 mètres par an en moyenne depuis les années 1990… "C’est une beauté dont je ne me lasserai jamais. C’est magnifique de voir ces veines de glace qui descendent de la montagne avec ce bleu très intense qu’on a en hiver, dit-elle au magazine '13h15 le samedi' (replay), assise au bord de cette fragile merveille. Vatnajökull veut dire le 'glacier des eaux' ou le glacier des lacs.'"

"Un glacier, c’est vivant"

"C’est un territoire immense et cette langue glaciaire est la porte d’entrée du Vatnajökull dont on ne voit pas la fin, précise Julie. Ce territoire est quasiment inexploré. Je l’appelle souvent mon ami parce que d’avoir à entretenir les chemins qui y mènent pour pouvoir le contempler, c’est comme ça qu’on est devenus amis tous les deux. Lui aussi me considère-t-il aussi peut-être comme son amie."

"Un glacier, c’est vivant. On entend vraiment ce tremblement. Il parle et craque son sous propre poids. Il veut peut-être nous dire des choses. Il hurle…" témoigne avec émotion la ranger française. Le réchauffement climatique et l'activité volcanique seraient les deux principales causes du retrait du glacier qui compte une trentaine de langues glaciaires et représente plus de 8% de la superficie de l’Islance… mais pour combien de temps ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".