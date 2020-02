"13h15 le samedi". Urgences

Plongée au cœur du second plus grand service d'urgences de France, à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, Depuis quelques jours, l’établissement est rattrapé par la menace que fait peser l'épidémie de coronavirus.

Alors que le Samu et son numéro d'urgence, le "15", croulent sous les appels, comment le corps médical se prépare-t-il ? Avec quelles consignes ? Cette menace qui se précise va-t-elle devenir une "crise dans la crise" ?

Auprès du personnel soignant

Comme dans un grand nombre d'hôpitaux en France, le personnel soignant de l'hôpital Edouard-Herriot est en grève depuis mai 2019. Tout en assurant les soins, le personnel réclame des moyens supplémentaires.

Pour ce document signé signé Pierrick Morel, Steven Pailler, Alexandre Paré, et Alexandre Adam, le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a suivi le quotidien de ces femmes et de ces hommes qui accueillent jour et nuit des milliers de patients. Des personnels qui tiennent bon, en dépit des cadences et des conditions de travail.

