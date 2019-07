"13h15 le samedi". Au pays des guérisseurs

Guérisseurs, magnétiseurs, rebouteux, coupeurs de feu…Il y aurait plus de 8 000 personnes en France, exerçant pour la plupart chez elles, qui ont en commun de prétendre soigner sans aucun diplôme de médecine.

En ville ou à la campagne, les salles d'attente de leurs consultations, la plupart du temps gratuites, font le plein. Celles et ceux qui viennent les voir croient que leur don et leur énergie sont capables de guérir, sans plus d’explication…

Que dit la médecine officielle ?

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de cette patientèle qui s’accommode de l’inexplicable, du mystère... Quel regard les "sachants" portent-ils sur ces thérapies non conventionnelles ? Que dit la médecine officielle ?

Peggy Leroy, Nicolas Ducrot, Henri Desaunay et Elise Leygnier ont constaté qu'elle s'y intéresse de plus en plus. A découvrir notamment, une séquence spectaculaire dans laquelle un patient se fait opérer du cœur, sous nos yeux, sans anesthésie… grâce à l’hypnose !

> A SUIVRE :

"13h15 le samedi". La mort en minuscules

C'est l’histoire d’une grand-mère élégante devenue la mère de la science criminelle aux Etats-Unis. Frances Glessner Lee a formé des générations de grands détectives américains à l'aide de maisons de poupées reproduisant à l’identique des scènes de crime. Ses élèves devaient percer le mystère de ses dioramas en trois jours…

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) dresse le portrait de ce personnage entre Miss Marple et Jessica Fletcher, la petite dame de la série Arabesque. Elle a notamment lutté toute sa vie contre les stéréotypes de l'époque, qui voulaient qu'une femme reste gentiment à la maison à tricoter en attendant le retour du travail de son mari.

Des crimes mis en scène dans des "coquilles de noix"

Frances Glessner Lee, décédée en 1962, appelait "coquilles de noix" ses dioramas qui servent encore aujourd'hui de casse-tête aux plus grands flics américains. Ils viennent toujours se frotter à ces crimes mis en scène, où chaque infime détail compte pour retrouver le fil de l'histoire.

Florent Muller, Frédéric Capron, Ghislain Delaval et Matthieu Parmentier mènent l'enquête dans une atmosphère oscillant entre le jeu de société Cluedo et les énigmes de Sherlock Holmes. Loupe en main, ils ont suivi de Baltimore à Chicago, en passant par Harvard, la passionnante piste qui mène à cette pionnière de la science criminelle…

