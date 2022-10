"13h15 le samedi". "Tant qu’il y aura de l’essence"

Alors que le monde automobile fait aujourd’hui le pari d’une voiture propre et silencieuse, que le Parlement européen a même voté l’interdiction de la vente de véhicules thermiques à l’horizon 2035, que pensent celles et ceux qui aiment la musique du moteur et l’odeur de l’essence ?

Sont-ils montrés du doigt ? Peuvent-ils encore sans complexes brûler le contenu de leur réservoir, qui a tant manqué ces derniers jours dans les stations-service françaises ? Comment composent-ils avec l’urgence climatique ?

L'auto passion

La voiture est toujours une passion pour des millions de Français qui sacrifient temps, argent, et parfois vie de famille, pour bricoler dans leur garage, customiser leur auto, courir les rassemblements d’amateurs ou encore les rallyes régionaux. En route pour une plongée dans le monde des grands amateurs de moteurs à explosion.

Pour ce document, signé Pierrick Morel, Steven Pailler et Alexandre Adam, le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) a suivi Victoria, 26 ans, une des rares femmes pilotes de voitures de course ; les frères Joey et Jérémy, des enfants de la mobylette fous de tuning, et Patrick, chef d’entreprise et organisateur de week-ends de rallye en Haute-Savoie…

