"13h15 le samedi". La vie en dansant

Le 21 juin, au premier jour de l’été, c’est la Fête de la musique, comme depuis son lancement officiel en France en 1982. Si l’édition 2020 s’annonce un peu différente suite à la pandémie liée au coronavirus Covid-19, la danse sera elle aussi bel et bien présente à chaque coin de rue.

Pour ce reportage, signé Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Guillaume Salasca, le magazine "13h15 le samedi (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de cette France qui danse, prend des cours de salsa ou de rock, se défoule sur les pistes des discothèques, valse le dimanche après-midi… Et qui fait le plein de moments de fête, de rires et d’émotions.

Tango, rock, valse, madison, salsa...

Serge, un retraité de 64 ans, s’est découvert une passion tardive pour la danse de salon. A force d’entraînement, soit quinze heures par semaine, il maîtrise désormais douze styles : tango, rock, madison, salsa… Une activité qui s’est révélée être une thérapie pour aller vers les autres et vaincre sa timidité.

Rendez-vous également sur le dance floor de la boîte de nuit historique de Brive-la-Gaillarde, ouverte il y a plus de trente ans. Dans une ambiance d’avant la crise sanitaire, les gestes barrières, la distanciation physique… Les passionnés de danse attendent aujourd’hui avec impatience d'être à nouveau pris dans ce tourbillon…

