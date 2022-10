"13h15 le samedi". Ralph Blindauer, le droit au cœur

C'est un avocat pas comme les autres qui parcourt la France de long en large pour défendre celles et ceux qui se battent pour leurs droits sociaux. Il a acquis le surnom de "bête noire du patronat"...

Ralph Blindauer, 68 ans, est un avocat hors norme qui a fait de la défense des petits salariés sa spécialité, sa raison d’être professionnelle, son combat de tous les jours. De Lyon à Angoulême, de Chalon-sur-Saône à Tourcoing, maître Blindauer va là où des "patrons voyous", comme il les appelle, licencient ou ferment des usines sans respecter les règles.

Au fil des années, il a acquis le surnom de "bête noire du patronat" et le réalisateur Stéphane Brizé l’a même consulté pour son film En guerre (2018), avec Vincent Lindon, Mélanie Rover et Jacques Borderie.

60 000 kilomètres par an

Pour ce document signé Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau, le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de Ralph Blindauer et de son épouse Sandrine, qui l’assiste dans son travail.

Pendant la pandémie du coronavirus Covid-19, le défenseur a acheté un camping-car pour continuer d’aller d’un tribunal à l’autre, alors que les hôtels étaient fermés. Et le couple, qui a fait de ce véhicule son toit et son bureau mobiles, parcourt 60 000 kilomètres par an, aux quatre coins de France, d’un conflit social à un autre.

