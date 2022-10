VIDEO. L'avocat en droit du travail Ralph Blindauer sillonne la France en camping-car pour aller plaider la cause des salariés

L'avocat en droit du travail Ralph Blindauer sillonne la France en camping-car pour aller plaider la cause des salariés

Ralph Blindauer, 68 ans, est un avocat hors norme qui a fait de la défense des petits salariés sa spécialité, sa raison d’être professionnelle, son combat de tous les jours. De Lyon à Angoulême, de Chalon-sur-Saône à Tourcoing, maître Blindauer va là où des "patrons voyous", comme il les appelle, licencient ou ferment des usines sans respecter les règles.

Depuis quarante ans, cet empêcheur de licencier en rond parcourt la France pour défendre à la barre les salariés menacés de perdre leur emploi. Pendant la pandémie du coronavirus Covid-19, le défenseur a acheté un camping-car pour continuer d’aller d’un tribunal à l’autre, alors que les hôtels étaient fermés. Il a fait de ce véhicule son toit et son bureau mobiles et roule 60 000 kilomètres par an.

La "bête noire du patronat"

Les cibles de ce défenseur, qui a acquis au fil des années le surnom de "bête noire du patronat", sont les multinationales en salle d’audience ou sur les piquets de grève. Celui que le réalisateur Stéphane Brizé a consulté pour son film En guerre (2018), avec Vincent Lindon, s’est battu aux côtés des ouvriers de Coca-Cola, Arcelor, BASF, Orchestra, McDonald’s… Ce jour-là, il se rend avec son épouse Sandrine, qui l’assiste dans son travail, auprès des salariés de Scopelec, l'une des plus anciennes Société coopérative et participative (Scop) de France.

"Compte tenu de l’attitude d’Orange, Scopelec est en grande difficulté, explique-t-il au magazine '13h15 le samedi' (replay) au volant de son cabinet sur quatre roues. Le plan social sera celui d’une entreprise en difficulté. On va essayer de limiter le nombre de licenciements, de faire en sorte que les mesures de reclassement soient les meilleures possibles et que les salariés puissent compter sur une indemnisation qui ne soit pas que symbolique. On va voir… mais la situation n’est pas rose."

