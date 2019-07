"13h15 le samedi". I > Récif de Nouvelle-Calédonie en danger / II > Le studio des légendes

I > "Planète fragile". Récif de Nouvelle-Calédonie en danger

Dans le cadre de sa série documentaire "Planète fragile", le magazine "13h15"(Facebook, Twitter, #13h15) s’est rendu pour ce troisième volet en Nouvelle-Calédonie, au plus près d’une des plus belles barrières de corail au monde, longue de 1 600 kilomètres.

Le corail est un élément essentiel de la vie sous-marine et le réchauffement climatique le fragilise beaucoup. Les chocs de température sont si violents que certains coraux pourraient disparaître d’ici à la fin du siècle.

"La mer nous parle"

Une barrière de corail agit comme un rempart. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, elle protège un lagon de 24 000 kilomètres carrés. Ce document signé Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin et Anthony Santoro donne à voir un univers paradisiaque aujourd’hui menacé.

Alors, quelles conséquences pour la faune et la flore ? Comment limiter les impacts négatifs ? Les Kanaks peuvent-ils les maîtriser ? Robert, grand chef coutumier et militant écologiste, le dit et le répète : "La mer nous parle. Il faut savoir l’écouter et la protéger."

> Voir ou revoir la collection "Planète fragile"

> Cap au Grand Nord

A la découverte de cette route maritime mythique qui relie l’Atlantique au Pacifique, bien au-delà du cercle polaire.



> Au nom des mers

Les océans soumis à de fortes pressions (réchauffement, acidification, pollution…) sont devenus le réceptacle des déchets de la société de consommation.

> Récif de Nouvelle-Calédonie en danger

Le corail est un élément essentiel de la vie sous-marine et le réchauffement climatique le fragilise beaucoup.



II > Le studio des légendes

Ses photos de Jean Gabin ou de Michèle Morgan sont mythiques. Depuis quatre-vingt-cinq ans, le Studio Harcourt, créé en 1934 par Cosette Harcourt, immortalise les artistes du cinéma et de la chanson… mais aussi des anonymes.

Le studio des stars s'appuie sur un principe simple : des projecteurs de cinéma pour la lumière, pas de décor, peu de retouches pour des photos exclusivement en noir et blanc, reconnaissables entre toutes.

A l'heure des selfies

Près de six millions de clichés sont conservés par l'Etat dans un fort militaire, en banlieue parisienne, à l'abri des menaces du temps. Le magazine "13h15 (Facebook, Twitter, #13h15) a feuilleté cet album de famille historique.

A l’heure du tout-numérique, des téléphones portables et leurs cortèges de selfies, comment la marque Harcourt résiste-t-elle ? François-Julien Piednoir et Smaïn-Morgan Belhadj ont tiré le portrait de ce studio des légendes.

