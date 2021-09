"13h15 le samedi". Sous contrôle taliban

Retour sur quarante ans de conflits en Afghanistan, du commandant Massoud aux chefs talibans, aujourd’hui au pouvoir. Ils viennent de dévoiler une partie de leur gouvernement en réaffirmant qu’ils appliqueront la charia, la stricte loi islamique.

Le commandant Massoud, héros de la résistance contre les soviétiques puis contre les talibans, assassiné le 9 septembre 2001, avait un rêve : un Afghanistan libre, uni et souverain. C’est aujourd’hui son fils Ahmad qui a pris la relève et les armes contre les nouveaux maîtres du pays.

Un "émirat islamique" en construction

Le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) s’était rendu il y a dix ans dans l’une des régions alors encore contrôlées par des talibans, au nord-est de Kaboul. Une zone dangereuse où il est en général impossible de filmer.

Ce document signé Grégoire Deniau et Matthieu Houel met au jour le réel pouvoir des talibans sur la population, et notamment sur les femmes et les petites filles. Une immersion dans cet "émirat islamique" en construction qui est aujourd’hui plus que d’actualité…

