VIDEO. Afghanistan : une brève histoire des talibans

Pour comprendre qui sont vraiment les talibans, il faut remonter dans les années 1980. A cette époque, l’Afghanistan est l’un des théâtre du monde où se joue la guerre froide. L’armée soviétique envahit le pays à la fin du mois de décembre 1979. Les Etats-Unis vont alors soutenir sans distinction les combattants afghans, comme le commandant Massoud, et les étrangers venus en renfort comme le Saoudien Ben Laden. Il y a aussi les talibans, de jeunes afghans étudiants en théologie, réfugiés et formés dans les écoles coraniques à la frontière du Pakistan voisin.

Oussama Ben Laden et les talibans font ensemble la guerre sainte, le jihad. Les Soviétiques vaincus se retirent en février 1989, mais les chefs de clans se déchirent et c’est la guerre civile. Au milieu de ce chaos, les talibans promettent l’ordre et la sécurité. Ils prennent le pouvoir en 1996 et révèlent leur vrai visage, comme avec la destruction des bouddhas de Bâmiyân. Le commandant Massoud résiste. Il est assassiné le 9 septembre 2001. Deux jours plus tard, les attaques terroristes frappent les Etats-Unis.

Le sentiment que l'histoire se répète...

Derrière ces attentats, il y a Ben Laden et son organisation Al-Qaïda basée en Afghanistan, dans les camps des talibans. La foudre américaine s’abat sur le pays. Les talibans sont renversés, du moins à Kaboul, mais Al-Qaïda poursuit sa guerre sainte. Après dix ans de traque, Oussama Ben Laden est tué au cours d'un raid héliporté de l’armée américaine, mais les talibans sont toujours dans le pays. Bilan après vingt ans de guérilla : 90 soldats français et 2 465 américains perdent la vie. Les Etats-Unis dirigés par Donald Trump signent alors un accord de retrait avec les talibans.

Les fondamentalistes islamistes profitent d’une armée afghane corrompue et démobilisée pour s’installer à Kaboul en investissant le palais présidentiel mi-août 2021. Les nouveaux talibans se servent aussi bien des armes que des téléphones, parlent anglais, font de la communication, passent des compromis et certains sourient… C’est le retour de la charia. La république d’Afghanistan devient l’Emirat islamique d’Afghanistan. Alors, quel avenir pour les petites filles, les femmes, les musiciens, les journalistes… ou les opposants comme Ahmad Massoud, le fils du commandant, qui mène la lutte dans la vallée du Panchir comme son père avant lui ? Le sentiment que l’histoire se répète... Un espoir peut-être ? Mais que va-t-il faire ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".