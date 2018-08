"13h15 le samedi". Sabrina Krief : un cri d’alarme pour les grands singes

Les plus proches cousins de l’homme pourraient bien disparaître d’ici trente ans, si rien n’est fait pour mettre fin à la déforestation et aux nombreux trafics dont ils sont victimes. Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de la primatologue Sabrina Krief.

Spécialiste française des chimpanzés, la vétérinaire de formation refuse de baisser les bras devant ce terrible constat. Entourée de personnalités comme Nathalie Baye, Laurence Parisot ou le chocolatier Patrick Roger, elle a lancé un appel pour que la France s’engage à sauver les grands singes de l’extinction.

La menace des pesticides

Comme Dian Fossey et Jane Goodall avant elle, la scientifique consacre sa vie aux chimpanzés, une des six espèces de grands singes, dont il ne subsisterait que 200 000 individus sur terre. Sabrina Krief suit une communauté en Ouganda depuis plus de dix ans, épaulée dans son combat par son mari, le photographe Jean-Michel Krief, avec qui elle a publié Les chimpanzés des Monts de la Lune (coédition Belin et Muséum national d'histoire naturelle).

Violaine Vermot-Gaud, Patrice Brugère et Fanny Martino ont suivi cette professeure du Muséum national d’histoire naturelle dans son enquête, qui pourrait mettre au jour une autre menace pesant sur ses protégés : les pesticides ! Et pour cette titulaire d’un doctorat en écologie et chimie des substances naturelles, créatrice avec son mari du Projet pour la conservation des grands singes (PCGS), préserver ces bêtes et leur habitat, c’est aussi sauver la planète.

