"13h15 le dimanche". Josef Mengele, l'insaisissable

Dans le cadre de sa nouvelle série documentaire "Après la guerre, ombre et lumière", liée au second conflit mondial, le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) raconte la traque de Josef Mengele (1911-1979), l'un des criminels de guerre nazis les plus recherchés du siècle dernier.

Le médecin SS d'Auschwitz-Birkenau, qui parvient à disparaître à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le soutien d'un réseau d'anciens SS, a été traqué sans relâche par les chasseurs de nazis, la justice allemande et les services secrets israéliens.

Trente-cinq ans de cavale

Echappant à tous ses poursuivants, Josef Mengele est au fil des années devenu un mythe, un fantôme, l'incarnation du mal absolu. Après trente-cinq ans de cavale, c'est finalement au Brésil que son corps a été retrouvé, dans un cimetière d'une banlieue pauvre de Sao Paulo.

Loin de l'image du psychopathe sadique et omnipotent, le monde découvre alors l'histoire d'un homme malade, aigri, protégé par le silence de sa famille... Alexandre Paré, Benoît Viudès et Patrice Brugère ont suivi ses traces et rencontré ceux qui l'ont côtoyé pour dresser le portrait de ce tortionnaire d'une effroyable banalité.

