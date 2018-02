"13h15 le dimanche". Les chasseurs de ténèbres

Dans le cadre de sa nouvelle série documentaire "Après la guerre, ombre et lumière", liée au second conflit mondial, le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) raconte l'histoire de Beate et Serge Klarsfeld, qui ont voué leur vie à la traque des criminels de guerre nazis et des fonctionnaires de Vichy responsables de la déportation de millions de personnes.

Un couple franco-allemand formé d'une Berlinoise politiquement consciente et éprise de vérité, et d'un juif, fils de déportés, soucieux de rétablir la justice et de transmettre la mémoire. Ils ont changé l'histoire du XXe siècle en se donnant également l'objectif de redonner à leur pays respectif une moralité politique, selon la haute idée qu'ils s'en faisaient.

Beate et Serge Klarsfeld : "Des gens ordinaires ayant accompli des choses extraordinaires"

Dans ce document, Karine Comazzi, Patrice Brugère, Fabrice Fuzillier et Guillaume Salasca dressent le portrait de Beate et Serge Klarsfeld, qui agissent depuis des dizaines d'années, partout en Europe et dans le monde, en utilisant tous les moyens : archives, agit-prop, emprisonnement volontaire…

A 78 et 82 ans, ces précurseurs du buzz médiatique, sur lequel ils s'appuient pour faire avancer leur cause, se définissent eux-mêmes comme "des gens ordinaires ayant accompli des choses extraordinaires". Et aujourd'hui encore, ils restent mobilisés.

