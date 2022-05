"13h15 le dimanche". Les fantômes de l'Atlantique > Episodes 1 & 2

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Marie-Pierre Farkas, Clément Voyer, Anthony Santoro et Christophe de Martino, revient sur l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’aviation : la disparition de l’Oiseau blanc, le biplan de bois, de toile et de métal dans lequel les deux aviateurs français Charles Nungesser et François Coli voulaient relier sans escale Paris à New York en moins de quarante heures…

Le 8 mai 1927, les deux as de la Première Guerre mondiale décollent de l'aéroport du Bourget pour tenter la première traversée aérienne de l’Atlantique Nord dans le contexte des années 1920 : l’aéronautique se sent pousser des ailes dans une concurrence entre pilotes français et américains. On ne reverra plus Nungesser et François Coli. Que sont-ils devenus ? Se sont-ils abîmés dans la Manche quelque temps après le décollage ? Ont-ils été foudroyés au milieu de l'océan ? L'avion s'est-il écrasé quelque part sur le continent américain ?

Cap sur l'Amérique !

L’Oiseau blanc décolle chargé de 4 000 litres d’essence et tout le monde se dit que le plus dur est fait… Des avions l’accompagnent jusqu’à Etretat et puis les aviateurs se retrouvent seuls face à 3 000 kilomètres d’océan à traverser, sans radio, à ciel ouvert et dans des conditions annoncées difficiles.

Les deux as de l'aviation ne sont pas hommes à renoncer devant l’adversité. Cap sur l’Amérique ! Leur arrivée est attendue le lendemain et ils doivent se poser sur l’eau, au pied de la statue de la Liberté, mais rien ne s’est passé comme prévu…

