"13h15 le dimanche". Les reclus de Monflanquin > Episodes 1 & 2

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Fanny Martino, raconte l’affaire des reclus de Monflanquin, du nom de ce village du Lot-et-Garonne où toute une famille, pourtant éduquée et issue d’une longue lignée d’aristocrates protestants, a été la victime, pendant près de dix ans (2000-2009), d’un manipulateur infernal, Thierry Tilly.

Celui qui prétendait être un agent secret a réussi à prendre le pouvoir au sein de la famille de Védrines. Au fil des années, il leur a extorqué confiance, fortune et bonheur. Le château de famille ancestral, à Monflanquin, est devenu une prison où vivait recluse toute la famille. Comment tout cela est-il né ? Pourquoi les de Védrines n’ont-ils pas réussi à s’affranchir du pouvoir de cet homme ? Une affaire rocambolesque et édifiante sur le pouvoir de l’emprise…



Une famille réduite en esclavage

De la grand-mère de 87 ans au petit-fils âgé de 16 ans à l’époque, ce sont onze personnes au total qui ont obéi aveuglément à leur "maître à penser" et se sont coupées du monde. L’objectif du gourou était de les spolier de tous leurs biens, soit une fortune estimée à 5 millions d’euros.

La famille exilée à Oxford, en Angleterre, sur l’ordre de Thierry Tilly qui l’a réduite en esclavage, doit son salut à Christine de Védrines et à sa précieuse amie Hélène. Comment ont-elles réussi à les sortir de là ? Tout a basculé lorsque Christine s'est échappée des griffes du tyran… et a raconté toutes ces années de sévices et de torture mentale…

