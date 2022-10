"13h15 le dimanche". Simone Veil, l’entretien inédit

Si personne n’ignore les combats de Simone Veil pour l’Europe, l’IVG, les droits des femmes, qui ont fait d’elle une icône au-delà des clivages politiques, il en est un mené tout au long de sa vie, celui contre l’oubli. Comme d’autres survivants des camps de concentration nazis, elle a voulu que son témoignage lui survive.

Face à la caméra de Catherine Bernstein, pour l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, l’ancienne présidente du Parlement européen déroule le film de sa vie, le soleil de Nice et l’enfance insouciante dans une famille unie, puis la guerre et l’horreur des camps.

"Seul l'espoir apaise la douleur"

C’est un document exceptionnel que propose le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), des extraits d'un entretien de plusieurs heures filmé en 2006, un témoignage inédit qui n'avait pas été rendu public de son vivant (morceaux choisis et mise en images de Hélène Lam Trong, Anne Cohen et Henri Desaunay).

L'intégralité de ce récit inédit de Simone Veil est disponible sur le site www.ina.fr, dans le livre Seul l'espoir apaise la douleur (éd. Flammarion/INA) et décliné en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.

