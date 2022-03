"13h15 le dimanche". "Gueroï" ("Héros")

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est un homme dont la planète ignorait presque tout avant l’invasion de son pays par Vladimir Poutine, le 24 février 2022 à l’aube.

Elu à la tête de l’Etat ukrainien en 2019, avec 73,1% des voix au second tour de l’élection présidentielle face au président sortant, il s’adresse désormais tous les jours aux citoyens du monde entier.

Un chef de guerre

Volodymyr Zelensky, humoriste, producteur, acteur, scénariste, réalisateur… s’est fait connaître en Ukraine grâce à la série télé à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il jouait le rôle du président de la République ukrainienne.

A 48 ans, il est devenu un chef de guerre qui se dresse face à l’armée russe, utilisant les réseaux sociaux pour incarner la résistance. Un portrait signé Agnès Gardet, Yvan Martinet, Thibault Pomares et Mathieu Houël pour le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15).

>>> Face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes, le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française qui a lancé un appel aux dons financiers.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

