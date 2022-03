VIDEO. Guerre en Ukraine : quand Volodymyr Zelensky s'est présenté à la présidentielle de 2019… passant de la fiction à la réalité

"On me demande depuis longtemps : 'Tu vas y aller ou pas ?' Et vous savez, à la différence de nos grands politiciens, je ne voulais pas vous faire de promesses en l’air. Et maintenant, quelques minutes avant le Nouvel An, je vais vous promettre quelque chose. Et je vais le faire tout de suite. Chers Ukrainiens, je vous promets de me présenter à la présidence de l’Ukraine. Et je m’exécute tout de suite : je me présente à l’élection présidentielle ukrainienne. On va le faire ensemble. Bonne année avec un nouveau serviteur du peuple."

Volodymyr Zelensky, comédien, comique, réalisateur… et surtout star de la série télé Serviteur du peuple, dans laquelle il incarne un professeur d’histoire devenu président, se lance ce 31 décembre 2018 dans la course à la présidentielle. Son succès lui a donné des ailes : il passe de la fiction à la réalité. Sa campagne est lancée et elle ne ressemble à aucune autre. Sur scène, en showman, le candidat dit au public venu le soutenir : "Je précise une chose : ceci est un spectacle, pas un meeting de campagne. Après tout, vous avez payé vos billets… Non ? Un meeting politique payant, ça n’existe pas !"

"Voilà un type qui n’est pas comme les autres"

Le réalisateur François Margolin, dont la famille a fui l’Ukraine au début du XXe siècle à cause des pogroms, a rencontré quelques jours avant le premier tour de l’élection celui qui incarne aujourd’hui la résistance face à l’invasion de l’Ukraine lancée le 24 février 2022 à l’aube par Vladimir Poutine. "Dans la patinoire aménagée en salle de spectacle, il y a 6 000 à 7 000 personnes hystériques de joie. Et quand je vois Zelensky sur scène. je me dis que je vais faire un film sur lui. Ça me donne envie de le rencontrer et de passer du temps avec lui. Je me dis : 'Voilà un type qui n’est pas comme les autres.'" raconte-t-il au magazine "13h15 le dimanche" (replay).

Cela ressemblait-il à une campagne électorale ? "Non, pas du tout. Il n’a pas fait de campagne électorale. Il a fait une tournée comme un chanteur, un animateur de spectacle, comme Patrick Sébastien, se rappelle François Margolin. Et à la fin de son spectacle, il dit : ''On est vendredi soir, l’élection est dimanche. N’oubliez pas d’aller voter…' C’est le symbole d’un pays qui a beaucoup changé, tourné aujourd’hui vers l’Europe, d’une Ukraine ouverte, moderne, qui n’a plus rien à voir avec ce qu’était l’époque soviétique…" Volodymyr Zelensky est élu le 21 avril 2019, face au chef de l’Etat sortant Petro Porochenko, avec 73,2% des voix.

