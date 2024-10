Vaccination contre la grippe et le Covid-19 : la campagne est lancée

C. Guyon, P. Wilpart, L. Dubois, M. Barrois, E. Foissac, France 3 Régions, S. Lacombe

La campagne de vaccination contre la grippe et le Covid 19 est officiellement lancée. Pour la deuxième année consécutive, les personnes à risque peuvent se faire vacciner en même temps.

La campagne de vaccination contre la grippe et le Covid 19 est officiellement lancée. Pour la deuxième année consécutive, les personnes à risque peuvent se faire vacciner en même temps.

La campagne de double vaccination est lancée. Une dose contre la grippe dans le bras droit, une dose contre le Covid dans le bras gauche. À 72 ans, Colette est fidèle au rendez-vous : "Je suis très confiante en la médecine et en les vaccins, donc je me fais systématiquement vacciner." Depuis trois ans, il est possible d'avoir les deux vaccins en même temps.

Gratuit pour 17 millions de Français

Pour 17 millions de Français, la vaccination ne coûtera rien grâce à un bon, envoyé par l'assurance maladie aux personnes les plus à risque de contracter une forme grave de la grippe ou du Covid : les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les malades chroniques, mais aussi l'entourage des plus fragiles comme les seniors ou les nourrissons.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.