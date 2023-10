Prix Nobel de la paix : Narges Mohammadi récompensée

Durée de la vidéo : 2 min

Narges Mohammadi, militante iranienne pour le droit des femmes, a été récompensée du prix Nobel de la paix, vendredi 6 octobre.

Narges Mohammadi a été récompensée du prix Nobel de la paix, vendredi 6 octobre. Depuis le début de son combat entamé il y a 25 ans, la militante a été arrêtée 13 fois et condamnée cinq fois à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet.

Narges Mohammadi n'a pas revu sa famille depuis huit ans

Depuis huit ans, la journaliste et activiste iranienne n'a pas revu son mari et ses jumeaux, aujourd'hui âgés de 17 ans. Ces derniers sont exilés à Paris. "Cela fait un an et neuf mois que je n'ai pas pu parler à ma mère. C'est une pratique courante car le but est de briser les prisonniers iraniens", affirme Ali, son fils. "Cette récompense ne revient pas seulement à Narges Mohammadi mais à tous ceux qui ont participé au mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran", poursuit Tahgi Rahmanni, son mari. L'annonce du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi raisonne chez les femmes iraniennes.