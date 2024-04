Pâques : l'appel du pape François à la paix dans le monde

La bénédiction du pape François, donnée au balcon de la basilique Saint-Pierre du Vatican, a clôturé la semaine sainte dimanche 31 mars. Cette séquence a été scrutée dans le monde entier.

Après deux heures de messe face à une place Saint-Pierre (Vatican) remplie de fidèles, le pape François a clos dimanche 31 mars la semaine sainte. Sa bénédiction urbi et orbi, donnée à la ville et au monde, a été largement consacrée aux victimes des conflits. "J'appelle de mes vœux à un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. (...) Par ailleurs, j'appelle une nouvelle fois à ce que l'accès des aides humanitaires à Gaza soit garanti, en exhortant de nouveau à une libération rapide des otages, enlevés le 7 octobre dernier", a réclamé le pape.

Une crainte d'attentat

Après quelques heures d'incertitude en raison de son absence vendredi 29 mars lors de la cérémonie du chemin de croix, le pape François a rassuré le monde entier en présidant la veillée pascale le lendemain. Des pèlerins soulagés et remplis d'espoir sont venus assister à la messe dimanche matin. Cette cérémonie fait partie des plus suivies de l'année. Elle a réuni 60 000 fidèles à Rome (Italie) et était placée sous haute surveillance, par crainte d'attentat.