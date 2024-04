Santé : la franchise médicale désormais doublée

Le montant du reste à charge pour les médicaments a doublé depuis le 31 mars. Cette décision ne ravit pas tout le monde.

Chaque achat de médicaments coûte plus cher depuis le 31 mars au matin. 1 euro reste à la charge du patient, contre 50 centimes auparavant. Une augmentation que la plupart des patients comprennent. "La santé a un coup et cela me paraît normal de participer au redressement des finances françaises", confie un patient.



La France devrait rester le pays d'Europe où l'ensemble des frais de santé est le mieux remboursé

Les plus précaires, les femmes enceintes et les enfants ne sont pas concernés. Toutefois, cette mesure inquiète ceux qui ont des petits revenus. Malgré tout, la France devrait rester le pays d'Europe où l'ensemble des frais de santé est le mieux remboursé avec 8,7% des dépenses à la charge des patients contre 12% en Allemagne et 21% en Espagne. Le gouvernement prévoit dans les prochains mois d'augmenter la participation forfaitaire des patients pour les consultations chez le médecin et les analyses médicales.