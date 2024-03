Obésité : elles témoignent pour faire changer les regards

L'obésité touche un milliard de personnes à travers le monde, selon une étude. Et la souffrance des personnes obèses n'est pas simplement physique, comme l'expliquent certaines d'entre elles.

Une à trois fois par semaine, Laëtitia, Frédérique et leurs copines se retrouvent sur un terrain de basket. L'association "Le Club des Naïades" leur propose un sport adapté à leur situation d'obésité. "C'est loin d'être facile. C'est une activité santé certes, mais qui est quand même très physique", témoigne Laëtitia. Des régimes, elles en ont fait souvent, dès l'âge de six ans pour Laëtitia, parce que sa courbe de croissance dépassait légèrement la moyenne.

"C'est à la fois psychologique et physiologique"



Des restrictions le plus souvent contre-productives. "Arrive un moment où on ne peut plus faire un régime qui soit restrictif ou peu restrictif, de toute façon, on n'y arrive plus. C'est à la fois psychologique et physiologique, parce que le corps réclame ce à quoi il est habitué", explique Frédérique. Pour les personnes en surpoids, tout est compliqué, même pour se faire soigner.