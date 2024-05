Manifestations pro-palestiniennes : tensions dans plusieurs campus américains Durée de la vidéo : 2 min États-Unis : tensions dans plusieurs campus américains Des manifestants pro-palestiniens et proisraéliens se sont affrontés sur le campus de l'université d'UCLA à Los Angeles, aux États-Unis, dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Plus tôt, des policiers de New York avaient délogé ceux qui occupaient un bâtiment de l’université de Columbia depuis 24 heures. (Franceinfo) Article rédigé par franceinfo - F. Genauzeau, C. Guimier, E. Ringeonneau, A. Sangouard France Télévisions 23h info franceinfo

Des manifestants pro-palestiniens et proisraéliens se sont affrontés sur le campus de l'université d'UCLA à Los Angeles, aux États-Unis, dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Plus tôt, des policiers de New York avaient délogé ceux qui occupaient un bâtiment de l’université de Columbia depuis 24 heures.

Un face-à-face à coups de bâtons et de feux d’artifice. Au cœur de la nuit, le campus de l’université de Los Angeles (États-Unis) se transforme en champ de bataille. D’un côté, des militants pro-palestiniens qui occupent le campus depuis plusieurs jours, de l’autre, des activistes pro-israéliens prêts à en découdre. Les affrontements ont duré plus de deux heures et plusieurs personnes ont été blessées. Des exclusions définitives prononcées Quelques heures plus tôt à New York (États-Unis), la police est intervenue dans un bâtiment occupé de l’université Columbia, utilisant un camion passerelle pour pénétrer à l’étage. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le mouvement a pris de l’ampleur au cours des dernières semaines avec l’installation de campements pro-palestiniens au cœur des campus. Des milliers d’étudiants réclament que leur université coupe les ponts avec Israël. Certaines universités ont commencé à prononcer des exclusions définitives pour tenter de ramener le calme.

