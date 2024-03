Haïti : une nouvelle nuit de violences

Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est en état de siège, après les violents affrontements entre les gangs armés et les policiers dans la ville, qui ont à nouveau eu lieu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars. Près de 300 000 personnes ont été déplacées.

Nouvelle nuit d'affrontements en Haïti. À Port-au-Prince, les hôpitaux ont été attaqués, l'arrivée de nourriture a été menacée et des infrastructures ont été bloquées dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars. La capitale survit au rythme des affrontements entre bandes armées et policiers. Effrayée, la population continue de fuir le pays car les gangs ont instauré leur domination sociale, économique et militaire.

Une réunion d'urgence convoquée

Les gangs prennent notamment pour cible les organismes d'État, qui représentent à leurs yeux la cause du malaise à Haïti. La violence qui embrase Haïti depuis plus d'un an est encore montée d'un cran ces derniers jours. Les dirigeants de la communauté des Caraïbes ont convoqué une réunion d'urgence le 11 mars prochain en Jamaïque.